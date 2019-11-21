İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, DEAŞ'lı teröristlerin Suriye'de kalan çocukları ile ilgili açıklama yaptı.

"Eve dönüşlerine olanak sağladık çünkü yapılacak en doğru şey buydu" diyen Raab, çocukların normal hayatlarına dönmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurguladı.

Raab, "Bu masum, yetim çocuklar hiçbir zaman savaşın dehşetine maruz kalmamalıydı" dedi.

60'tan fazla çocuk var

Güvenlik nedeniyle isimleri açıklanmayan çocuklar, daha önce DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgelerden İngiltere'ye getirilecek ilk İngiliz vatandaşları olacak.

Suriye'deki kamplarda, İngiliz vatandaşı 25 kadın ve çoğu 5 yaşından küçük 60'tan fazla çocuk bulunduğu söyleniyor.

İngiltere, önceleri güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek çocuklar dahil kendi vatandaşlarını geri almada isteksiz davransa da Raab, geçen ay, yetim ve yanında yetişkin olmayan çocukları getirmeyi değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Daha önce de Fransa, Almanya, Norveç ve Danimarka az sayıdaki çocuğu geri almıştı.

Kaynak: AA