Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2024 10:20

AB, İsrail'den UNIFIL saldırılarıyla ilgili açıklama bekliyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne saldırılarından ciddi endişe duyduğunu belirterek, İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma beklediğini duyurdu.

AB, İsrail'den UNIFIL saldırılarıyla ilgili açıklama bekliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Bakanlar, toplantının başında İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in paylaştığı yazılı açıklamada, "AB, BM misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Özellikle İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırıları konusunda ciddi endişelerini dile getirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının dolaylı olarak kınandığı açıklamada, "Güney Lübnan'ın istikrarında temel rol oynayan UNIFIL'e yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma bekliyoruz" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırılarından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

İsrail UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 77,81 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin lira para cezası
10:35
Bizim Çocuklar, 635. maçına İzlanda karşısında çıkacak
10:33
Brent petrolün varil fiyatı 77,81 dolar
10:12
Tavuk eti üretimi ağustosta arttı
10:01
BIST 100 haftaya yükselişle başladı
09:48
Trump'tan seçim gününde "içerideki düşmanlara" karşı ordudan destek alınması önerisi
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
Katil İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ