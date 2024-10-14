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Dünya
AA 14.10.2024 10:11

Brent petrolün varil fiyatı 77,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 77,81 dolar

Cuma günü 79,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 azalarak 77,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'de enflasyon oranının düştüğünü gösteren verilerin ardından dünyanın ikinci büyük petrol tüketici ülkesinde talebin azalacağı endişeleriyle düşüşe geçti.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,8 geriledi. Eylülde tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Söz konusu veriler, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede küresel arzda aksama yaşanabileceği endişelerinin önüne geçerek, petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik güvenin artması, petrol fiyatlarının daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

ABD'de, ÜFE eylülde aylık bazda değişim göstermeyerek öngörülerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak tahminlere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Bu doğrultuda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puan düşüreceği beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor. Beklentilerin, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,24 ile 78,38 dolar aralığının direnç, 78 ile 77,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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