AB'ye üye ülkelerde gösterilen İngiliz yapımı içeriklerin "orantısız derecede fazla olduğu ve Avrupa'nın “kültürel çeşitliliğine” yönelik bir tehdit olduğu düşüncesiyle Avrupa televizyonlarında yayınlanan İngiliz film ve dizi içeriklerine sınırlama getirilmesi kararı alındı.

Avrupa Birliği, Brexit sonrası İngiltere karşıtı adımlarını hızlandırdı. Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini korumak isteyen Avrupa Birliği, üye ülkelerde gösterilen İngiliz dizi ve film içeriklerinin kısıtlanması yönünde adım atmaya hazırlanıyor.

İngliiz Guardian gazetesinin ulaştığı AB belgelerinde, Avrupa televizyonlarındaki İngiliz yapımı içeriklerin "orantısız derecede fazla" olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa’nın kültürel çeşitliliği korunacak

İngiltere’nin bu konudaki hakimiyeti Avrupa'nın “kültürel çeşitliliğine” yönelik bir tehdit olarak tanımlandı.

Avrupa Birliği'nin, medya hizmetleri çerçevesinde, televizyonlardaki yayın süresinde Avrupa menşeli yapımlara yer verilmesi gerekiyor. Bu içeriklerin Netflix ve Amazon gibi platformlarda en az yüzde 30 olması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu çalışma yapacak

Guardian gazetesinin ulaştığı belgelere göre televizyonlarda, Netflix ve Amazon gibi platformlarda İngiliz içeriklerinin kota dışına çıkarılması gündemde.

Avrupa Komisyonu da, İngiliz yapımlarının Avrupa Birliği'nin kültürüne etkisi üzerinde çalışma yapacak.

İngiltere, Avrupa Birliği'nin sinema televizyon alanında en büyük yapımcı ülkelerinden biriydi.