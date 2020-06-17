İngiltere’nin 47 yıllık Avrupa Birliği serüveninin bu yılın sonunda sonuçlanması bekleniyor.

Taraflar, Temmuz’da müzakereleri hızlandıracak.

Koronavirüse rağmen müzakereler aksamadı,, 4’üncü tur tamamlandı.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yürütülen müzakereler Türkiye açısından yapıcı bir örnek teşkil edebilir.

Konuyla ilgili TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Giray Sadık "Uluslararası politikalarda güzel bir söz vardır ”Two people need to dance” yani dans etmek için iki kişiye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti var ama öbür tarafta AB var. Ve bu AB’de İngiltere ile çıkış müzakereleri oldukça güçlü bir şekilde zaman alıyor. AB’nin savunma sanayi olsun yüksek teknoloji olsun, çeşitli ilaç işbirlikleri gibi önemli hususlar olsun bunları AB ükeleri ile yapmaktansa Türkiye’nin bunları İngiltere ile yapması ihtimali güçlenecektir.” dedi.

Uzmanlar söz konusu gelişmenin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini de geciktirebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, sürecin sonunda İngiltere ve Türkiye'nin birbirine daha fazla yakınlaşacağı ve ülkeden ülkeye ilişkilerin gelişeceği görüşünde.