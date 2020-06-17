Konuya ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Pompeo, Suriye'de Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in de aralarında bulunduğu 39 kişi ve kuruluşun yaptırıma tabi tutulacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Donald Trump'ın aralık ayında imzaladığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında, gelecek hafta ve aylarda "çok sayıda" benzer yaptırımın uygulanabileceğinin altını çizdi.