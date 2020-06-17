Haber Giriş: Kaynak: Reuters
ABD'den Suriye'de 39 kişi ve kuruluşa yaptırım
[Fotoğraf: Reuters]
ABD yönetimi, Suriye'de aralarında Beşşar Esed ve eşinin de bulunduğu 39 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
Konuya ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.
Pompeo, Suriye'de Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in de aralarında bulunduğu 39 kişi ve kuruluşun yaptırıma tabi tutulacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Donald Trump'ın aralık ayında imzaladığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında, gelecek hafta ve aylarda "çok sayıda" benzer yaptırımın uygulanabileceğinin altını çizdi.
Etiketler: suriye yaptırımları ABD yaptırımları beşşar esed esma esedSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:50
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