Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’ndaki “Avrupa Güven Fonları ile Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programının (FRIT) Uygulanmasına ilişkin rapor” konulu oturumda konuşma yaptı.

Varhelyi, AB Komisyonunun Avrupa Güven Fonları ve FRIT programını kilit öneme sahip bir siyasi ve mali araç olarak gördüğünü, bu fonlar sayesinde Avrupa’yı etkileyen eşi görülmemiş göç krizlerine etkili şekilde karşılık verildiğini söyledi.

Fonların işe yaradığını söyleyen Varhelyi, "Bu programlar pratik ve somut sonuçlar vermiştir" ifadesini kullandı.

“7,8 milyon kişi fonlardan yararlandı”

Afrika’ya yönelik Güven Fonunu örnek gösteren Varhelyi, İtalya ve Malta’ya gelen düzensiz göçmen sayısının daha önceki dönemde yıllık 180 binden 2020’de 35 bine indiğini, bu yıl da şu ana kadar 44 bin olduğunu hatırlattı.

Varhelyi, Suriye'ye yönelik Güven Fonu ile 2014'ten bu yana 2,3 milyar euro kullanıldığını, 7,8 milyon kişinin bu fonlardan yararlandığını ifade etti.

FRIT programına değinen Varhelyi, “Bu program çapı ve ulaştığı hedef kitle itibarıyla eşi görülmemiş çaptadır. Düzensiz göç akınlarını durdurmaya büyük katkı yapmıştır, mültecilerin temel ihtiyaçları karşılanmıştır, sağlık ve eğitim hizmetlerinin artırılmasını sağlamıştır” dedi.

‘Fonların kullanımında şeffaflık’ vurgusu

Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda fonlar hakkında hazırlanan raporda bu olumlu taraflardan da bahsedilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varhelyi, AB Komisyonu olarak parlamento üyelerinin dile getirdiği fonların kullanımında şeffaflık ile insan haklarının gözetilmesi konularına da önem verdiklerini vurguladı.