Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi verirken enerji krizi başlığında talebin ve tüketimin düşürülmesi, stokları mümkün olduğunca dolu tutarak arz güvenliğinin sağlanması ve tavan fiyat gibi uygulamalarla enerji faturalarının düşürülmesi gibi meseleleri görüştüklerini söyledi.

"AB ülkeleri kışa hazırlıklı"

AB ülkelerinin enerji fiyatlarının düşürülmesi için ortak kararlılık içinde olduğunu vurgulayan Michel, 20-21 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne kadar yapılacak görüşmelerle tedbirler konusunda ilerleme sağlamak istediklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de uygun fiyatlı gaz tedariki için güvenilir tedarikçilerle müzakereler yapılması, gaz piyasasında fiyatların nasıl sınırlandırılacağı ve elektrik fiyatlarının belirlenmesinde gazın etkisinin azaltılması gibi meseleleri ele aldıklarını belirtti.

"Komisyon, bu konular hakkında önümüzdeki haftalar içinde daha ayrıntılı tekliflerle gelecek." diyen von der Leyen, AB ülkelerinin bu kışa hazırlıklı olduklarını anlattı.

Gaz depoları yüzde 90 dolu

Savaşın başında AB'nin Rusya'dan aldığı gaz miktarının yüzde 41 olduğunu, bunun yüzde 7,5'e indiğini vurgulayan von der Leyen, "Şu anda depoların yüzde 90’ı dolu. Yani gayet iyi durumdayız." dedi.

Von der Leyen, kış bitiminde AB gaz depolarının tükeneceğini, ilkbaharda AB ülkelerin ortak gaz alımına başlamasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Doğal gaz fiyatlarını düşürme konusundaki bir soru üzerine von der Leyen, "Bu, birkaç yolla yapılabilir. Güvenilir tedarikçilerle anlaşmalı bir fiyat koridoru belirleyebilirsiniz. Norveçli şirketlerle bu çalışma çoktan başladı." diye konuştu.

Enerji piyasası reformu hazırlığı

Von der Leyen, enerji piyasaları konusunda geniş kapsamlı bir reformun karmaşık bir süreç olduğunu ve ancak gelecek yıl başında yapılabileceğini anlattı.

Ukrayna'ya yardım

AB ve üye ülkelerin Ukrayna'nın en önemli destekçileri olduğunu anımsatan von der Leyen, "Savaşın başlangıcından bu yana askeri yardımlar haricinde Ukrayna'ya 19 milyar euro sağladık. Önümüzdeki günlerde 2 milyar euro daha makro finansal destek serbest bırakılacak." diye konuştu.

AB Komisyonu, geçen ay, enerji alanında çeşitli yeni tedbirleri içeren bir paket hazırlamıştı. Üye ülkelerin enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin kazançlarının sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, AB Komisyonundan, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlamasını istemişti.

Komisyon, bu talebe rağmen önceki pakete ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesini dahil etmemiş, doğal gaza geniş biçimde tavan fiyat getirilmesinin enerji güvenliği için risk oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya, Hollanda, Danimarka ve bazı ülkeler tavan fiyat fikrine sıcak bakmıyor

AB ülkelerinin büyük kısmının gaza tavan fiyat talebini sürdürmesinin ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu hafta yaklaşımını değiştirdi.

Yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını açıklayan von der Leyen, elektrik üretmek için kullanılan gaza tava fiyat konusunda da adım atılabileceğine işaret etmişti.

Almanya, Hollanda ve Danimarka ve bazı ülkeler bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyor.