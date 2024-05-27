AB dışişleri bakanları toplanıyor

İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin’i devlet olarak tanıma kararının ardından yapılacak ilk AB Dışişleri Bakanları toplantısında başka ülkelerin de bu kararı alıp almayacağı merak konusu.

Avrupa Birliği Yüksek Komiseri Josep Borrell başkanlığında başlayacak toplantıda İsrail’in Refah’ta yaptığı acımasız katliam da gündemde olacak.

Avrupalı Dışişleri Bakanları ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde iki devletli çözüme ilişkin istişareler yapılacak.

Türkiye saati ile sabah 9 sularında başlaması beklenen toplantıda Ukrayna konusu da ele alınacak.