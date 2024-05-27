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Dünya
TRT Haber 27.05.2024 06:53

AB dışişleri bakanları toplanıyor

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de bu sabah toplanacak. Filistin ve Ukrayna konuları toplantının en önemli başlıklarını oluşturuyor.

AB dışişleri bakanları toplanıyor
[Fotograf: Reuters]

İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin’i devlet olarak tanıma kararının ardından yapılacak ilk AB Dışişleri Bakanları toplantısında başka ülkelerin de bu kararı alıp almayacağı merak konusu.

Avrupa Birliği Yüksek Komiseri Josep Borrell başkanlığında başlayacak toplantıda İsrail’in Refah’ta yaptığı acımasız katliam da gündemde olacak.

Avrupalı Dışişleri Bakanları ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde iki devletli çözüme ilişkin istişareler yapılacak.

Türkiye saati ile sabah 9 sularında başlaması beklenen toplantıda Ukrayna konusu da ele alınacak.

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Avrupa Birliği Filistin Devleti Ukrayna İspanya İrlanda Norveç
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