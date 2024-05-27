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Dünya
AA 27.05.2024 01:38

BM: Yardımlara sadece onlarca kilometre uzakta olan Gazze halkı kıtlığa doğru gidiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insani yardımların Gazze sınırına sadece onlarca kilometrelerce uzakta olduğunu ancak Filistinlilerin kıtlığa doğru gittiğini belirtti.

BM: Yardımlara sadece onlarca kilometre uzakta olan Gazze halkı kıtlığa doğru gidiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose'un Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, ajansın X sosyal medya hesabında yayınlandı.

İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapıları üzerindeki kısıtlamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Rose, "İnsani yardımlar Gazze sınırına sadece onlarca kilometre uzakta ama insanlar kıtlığa doğru gidiyor" ifadesini kullandı.

Gazze'ye yardım girişinde, İsrail makamlarının uyguladığı kısıtlamalar ve keyfi denetimler gibi sıkıntılarla karşılaşıldığını kaydeden Rose, uluslararası toplumdan, yardım tırlarının Refah ve Kerm Ebu Salim gibi bilinen sınırlar üzerinden getirilmesi ve El-Mintar, Eş-Şucaiyye ve Beyt Hanun sınırlarının da yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

İnsani yardım girişinde düşüş var

Gazze'deki hükümet de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı" uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

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