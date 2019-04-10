Avrupa Birliği (AB) bugün yapılacak acil durum zirvesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'in ikinci kez ertelenmesi talebini kabul edecek ancak AB liderleri şartlarla birlikte daha uzun süreli erteleme talep edebilir.

May 5 Nisan'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

May, zirve öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Brexit tarihinin 12 Nisan'dan 30 Haziran'a ertelenmesine izin vermelerini istemek için Berlin ve Paris'e gitti.

Esnek bir süre uzatımı en muhtemel seçenek

Ancak AB'li diplomatlar Brüksel'de yıl sonuna veya Mart 2020'ye kadar "esnek bir süre uzatımının" en muhtemel seçenek olarak görüldüğünü belirtti. Böyle bir seçenek, Londra'daki Brexit çıkmazının aşılması durumunda İngiltere’nin AB'den daha erken ayrılmasını sağlayacak.

Avrupa'nın iki güçlü lideri Merkel ve Macron'un May ile ne konuda anlaştığı henüz belli olmasa da, bugünkü AB zirvesi için hazırlanan sonuç taslağında Brexit'in belirli şartlarla bir kez daha erteleneceği belirtildi.

Reuters tarafından görülen taslakta "İngiltere, birliğin görevlerini yerine getirmeyi kolaylaştıracak ve birliğin hedeflerine ulaşılmasını tehlikeye atabilecek herhangi bir önlemden kaçınacak" denildi.

AB'ye tam üye devlet olarak, İngiltere teorik olarak ciddi herhangi bir politika kararını veto edebilir.

Kaynak: Reuters