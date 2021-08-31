Avrupa Birliği, COVID-19 vakaları arttıkça ABD'den zorunlu olmayan tüm seyahatlere ara verilmesini tavsiye etti.

ABD’de hastaneye kabullerin günlük ortalaması geçen kıştan bu yana ilk kez 100 bin'i aştı. ABD’nin güney eyaletlerinde delta varyantı yoğun etkisini sürdürürken AB ülkelerine gelecek ABD’liler tedirginlik yaratıyor.

27 ulustan oluşan AB, turizm sezonu öncesinde Amerikalı turistler üzerindeki kısıtlamaları kaldıran haziran ayındaki tavsiyeyi tersine çevirdi.

Önerinin bağlayıcılığı olmadığı için , tek tek ülkelerin ABD'li ziyaretçilere aşı kanıtı, negatif testler veya karantina ile izin vermek isteyip istemediklerine karar vermelerine izin verilecek.

AB, Amerikalılar üzerindeki seyahat kısıtlamalarını ilk olarak haziran ayında kaldırmış olsa da, ABD, Avrupa'daki zorunlu olmayan seyahat yasağını mart 2020'den bu yana yürürlükte tutuyor.