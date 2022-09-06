AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, her ikisi de ABD merkezli olan ve biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren İllumina'nın Grail'i satın alamsına ilişkin rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Grail'in erken kanser tespiti için kan testi geliştirdiğini kaydeden Vestager, bu testlerin başarılı olması halinde kansere karşı mücadelede devrim yaşanacağını ve milyonlarca insanın hayatının kurtulabileceğini belirtti.

Vestager, İllumina'nın mevcut durumda bu testleri geliştirmeyi ve işlemeyi sağlayan teknolojinin tek güvenilir tedarikçisi konumunda olduğuna işaret ederek, İllumina'nın satın almayla Grail'in rakiplerinin söz konusu teknolojiye erişimini engelleyebileceğini ifade etti.

Bu aşamada erken kanser tespit testi geliştiricileri arasında rekabeti sağlamanın hayati önem taşıdığına dikkati çeken Vestager, "İllumina'nın Grail'i satın almasını yasakladık" diye konuştu.

8 milyar dolar teklif sunulmuştu

İllumina, 2020 yılında Grail'i yaklaşık 8 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuştu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.