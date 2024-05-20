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Dünya
AA 20.05.2024 15:58

AB: 7 Ekim'den beri Gazze'deki 36 hastaneden 31'i hasar gördü ya da yıkıldı

Avrupa Birliği (AB), 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki 36 hastaneden 31'inin hasar gördüğünü ya da yıkıldığını belirterek, siviller için hayati önem taşıyan sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması amacıyla çağrı yaptı.

AB: 7 Ekim'den beri Gazze'deki 36 hastaneden 31'i hasar gördü ya da yıkıldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'in yaptığı ortak yazılı açıklamada, Gazze'deki 36 hastaneden 31'inin hasar gördüğü ya da yıkıldığı, yıkılmayanların ise kısmen ve ciddi kısıtlamalar altında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki Filistinlilerin sürekli bombardıman altında yaşadığı ve 9 binden fazla ağır yaralının yeterli sağlık hizmeti alamadığı için ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde acil tıbbi bakıma erişim daha da büyük önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana 443'ü Gazze’de, 447'si Batı Şeria'da olmak üzere sağlık tesislerine yönelik 890 saldırıyı tespit ettiği belirtilen açıklamada, sağlık çalışanları, hastaneler ve ambulansları hedef alan saldırıların tıbbi hizmetleri sekteye uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık tesislerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeleri için çağrı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 50'den fazla sağlık tesisi ile 300 ambulansa kasten zarar verildiğine işaret edilen açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılardan endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Gözlerimizin önünde gerçek zamanlı bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. AB, Gazze'deki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duymaktadır." ifadelerine yer verilerek, AB'nin derhal ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardımlara tam erişimin sağlanması çağrısı yinelendi.

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