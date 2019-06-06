Olay, ABD’nin Michigan eyaletindeki Oakland şehrinde bulunan Rochester Hills mahkeme binasında meydana geldi.

33 yaşındaki Jayson Mendoza, çıkarıldığı mahkemede, hakim tarafında dolandırıcılık gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çaptırıldığını öğrendi. Bunun üzerine Mendoza, arkasını dönerek dışarıya kaçtı. Mahkeme binası önündeki parka koşarak bölgeden uzaklaşan Mendoza, kaçtıktan 10 dakika kadar sonra yakalandı.

Yerel medya, kaçmaya teşebbüs ettiği için Mendoza’nın 90 gün olan cezasının daha da uzayabileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA