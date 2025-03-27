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Dünya
AA 27.03.2025 06:41

7 yaşındaki çocuk timsah saldırısında kolunu kaybetti

Güney Afrika’da ailesiyle balık avına çıkan 7 yaşındaki Johandre Blom, timsah saldırısına uğrayarak kolunu kaybetti.

7 yaşındaki çocuk timsah saldırısında kolunu kaybetti

Olay, Brits kenti yakınlarındaki Roodekopjes Barajı’nda meydana geldi.

Johandre, cuma günü sığ suda oynarken aniden suyun altına çekildi. Çığlıkları duyan 9 yaşındaki arkadaşı Dylan, onu timsahtan kurtarmaya çalıştı ancak dev sürüngen çocuğu ölüm sarmalı hareketiyle döndürerek sürükledi.

Johandré’nin babası Corne, hızla suya atlayarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Dylan’ın babası Jannie Bekker de yardıma koştu. Yerel bir gazeteye konuşan Bekker, “Dylan, Johandré’yi timsahtan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ancak timsah onu üç kez döndürdü. Corne güçlü bir adam ama o bile oğlunu tutarken dönmeye başladı” dedi.

Çocuğun sudan çıkarılmasının ardından ailesi büyük bir şok yaşadı. Bekker, “Corne, Johandré’yi kaldırdığında küçük kolunun olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

Timsah saldırıya devam etti

Johandré’nin arkadaşlarından biri, çocuğun kopan kolunu bulmak için bir tekneyle suya açıldı ancak timsah bir kez daha saldırıya geçti. Yetkililer, saldırgan sürüngenin henüz yakalanamadığını açıkladı.

Yaşam mücadelesi veriyor

Ağır yaralanan Johandré, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ve tıbbi olarak komaya sokuldu. Ailesinin başucunda beklediği küçük çocuğun şu anda bilincinin açık olduğu belirtildi.

Johandré için hastane masraflarını karşılamak amacıyla başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon Güney Afrika Randı (yaklaşık 42 bin sterlin) toplanması hedefleniyor.

Kampanyayı yürüten Juan van der Merwe, “Johandré çok güçlü bir çocuk. Ambulansı beklerken bile bilinci açıktı. Son derece cesur biri. Balık tutmayı ve doğada vakit geçirmeyi çok seviyor” dedi.

 

 

 


 

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