7 binden fazla Güney Amerikalı ABD yolundan dönmüyor

Doğdukları toprakları geride bırakan ve iki haftadan uzun süredir yolda olan binlerce göçmen ABD'ye gidiyor.

7 binden fazla Güney Amerikalının önünde daha kilometrelerce yol var. Açlık ve yorgunlukla devam eden yolculuktan en çok çocuklar etkileniyor.

Ancak Meksika’nın sığınma başvurusu ve iş teklifine rağmen ABD’ye doğru ilerlemeye devam ediyorlar.

Umut yolcuları arasında Honduras, El Salvador, Meksika ve Guatemala vatandaşları var.

Trump'ın tehidtleri pes ettiremedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarısı sonrası bin 500 Honduraslı göçmen Guetamala-Meksika sınırında polis tarafından durduruldu. Polis, gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Guatemalalı insan hakları yetkilileri, ülkelerine giren Honduraslı göçmenlerin haklarını koruyacaklarını açıklasalar da göçmenlerin ABD'ye girmeden pes etmeye niyetleri yok.

7000'den fazla göçmen, ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri durdurmak için orduya acil durum emri verdiğini açıklamasına rağmen ilerleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters