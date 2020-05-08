Haber Giriş: Kaynak: AA
6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Libya’nın başkenti Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan Halife Hafter milisleri, Libya ordusuna teslim olmaya başladı. 6 milisin teslim olduğu açıklandı.
Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter’e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya Ordu birliklerine teslim oldu." denildi.
Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı.
Libya Ordusu “Barış Fırtınası” operasyonunun başladığı geçen 25 Mart’ta üssün bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirmişti.
Etiketler: Libya trablus hafter Öfke Volkanı OperasyonuSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 10:54
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