Rusya'da son 24 saat içinde 10 bin 699 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 187 bin 859'a ulaştı.

98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 723'e yükseldi.

Rusya'daki vakalarda günlük artış dün 11 bin 231 kişi ile rekor kırmıştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 847 bin 47'ye, ölü sayısı ise 269 bin 594'e ulaştı.