Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 15:55

6 fil ulusal park yakınlarında ölü bulundu

Zimbabve'de Hwange Ulusal Parkı yakınlarında 6 filin ölü bulunduğu bildirildi.

6 fil ulusal park yakınlarında ölü bulundu

Hwange Ulusal Parkı yetkililerinden Tinashe Farawo, ZBC News'a yaptığı açıklamada, ölü 6 filin koruma alanı olan parkın dışındaki Gwayi-Shangani bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Farawo, fillerin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kuraklık nedeniyle Zimbabve'deki Hwange Ulusal Parkı'nda Aralık 2023'te yaklaşık 100 fil ölü bulunmuştu.

Park yetkilileri, yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkati çekmişti.

Zimbabve'nin en büyük ulusal parkı Hwange, ülkedeki en fazla fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Sıradaki Haber
İsrail'de "soykırım" davasını destekleyen milletvekilinin ihracı için hazırlanan önerge
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım
17:08
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
17:13
Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşümü ne yapıp edip hızlandırmak durumundayız
17:13
Dini bilgi yarışması arayanlar için doğru adres: TRT Bil Bakalım “İslamiyet” ve “İslam Tarihi” kategorileri
16:44
Murat Kurum: İstanbul'da 1,5 milyon konut acil dönüştürülmeli
16:39
12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı
Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı
Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ