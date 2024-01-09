6 fil ulusal park yakınlarında ölü bulundu

Hwange Ulusal Parkı yetkililerinden Tinashe Farawo, ZBC News'a yaptığı açıklamada, ölü 6 filin koruma alanı olan parkın dışındaki Gwayi-Shangani bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Farawo, fillerin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kuraklık nedeniyle Zimbabve'deki Hwange Ulusal Parkı'nda Aralık 2023'te yaklaşık 100 fil ölü bulunmuştu.

Park yetkilileri, yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkati çekmişti.

Zimbabve'nin en büyük ulusal parkı Hwange, ülkedeki en fazla fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.