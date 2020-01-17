Dünya
6 aylık bebeği karların üzerine bırakıp kaçtı17 Ocak 2020 Cuma 09:46 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:12
Rusya'da bir kişi, gece yarısı kar yağarken 6 aylık bebeği hastane bahçesine bırakıp kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.
Rusya'nın Smolensk bölgesinde bulunan Ugra şehrinde bir kişi kucağındaki bebek ile şehir hastanesine geldi.
Kar yağışının devam ettiği sırada bebeği hastane bahçesindeki çöp kutusunun üzerine bırakan kişi arkasına bakmadan koşmaya başladı.
Güvenlik kameralarını izleyen görevli durumu fark ederekbebeği donmadan önce kurtardı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak bebeği bırakıp kaçan kişinin peşine düştü.
Kaynak: İHA
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