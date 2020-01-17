İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki hava üslerine saldırısına ilişkin ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan açıklama geldi. Saldırıda 11 Amerikan askerinin beyin sarsıntısı geçirdiği açıklandı.

Açıklama CENTCOM Sözcüsü Bill Urban tarafından yapıldı. İran'ın 8 Ocak'taki saldırısında 11 Amerikan askerinin patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı geçirdiğini duyurdu. Askerlerin 8'inin tedavi için Almanya’ya, 3'ünün Kuveyt’e nakledildiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmüştü.

İran da misilleme olarak 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Anbar ve Erbil’deki hava üslerini hedef almıştı.

Kaynak: TRT Haber