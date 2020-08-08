Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Sky News
4 bin ton petrol okyanusa sızmaya başladı, acil durum ilan edildi
Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'ta Japonya'ya ait bir tanker karaya oturdu. Tankerin okyanusa petrol sızdırması sonucu acil durum ilan edildi.
Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, Japon tankeri MV Wakashio'nun ülkenin güney doğu kıyısındaki bir resif üzerinde karaya oturmasının ardından okyanusa petrol sızmaya başladığını açıkladı.
Jugnauth, bölgede çevresel acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Yayımlanan uydu görüntülerinde, geminin bulunduğu alanın her tarafında kalın bir petrol tabakası yayıldığı görüldü.
Gemide 4 bin ton yakıt olduğu açıklandı.
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Etiketler: petrol tankeri petrol mauritius acil durumSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 15:42
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