TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.