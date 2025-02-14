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Dünya
New York Times 14.02.2025 06:31

2024 YR4 asteroidi Dünya'ya çarparsa...

Gök bilimciler, "2024 YR4" adı verilen asteroidin dünya için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre, bu gök cismi sadece Dünya için değil, Ay için de tehlike arz ediyor. Peki gezegenimize çarpması durumunda neler olabilir?

Arizona Üniversitesi Catalina Gökyüzü Tarama Merkezi'nden Dr. David Rankin, sosyal medya platformu Blue Sky Social'da paylaştığı gönderide, "2024 YR4'ün dünyaya çarpma ihtimali yüzde 2'yi biraz geçiyor" ifadelerini kullandı.

Rankin'in hesaplamalarına göre, Pisa Kulesi büyüklüğündeki bu asteroidin 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpma olasılığı 48'de bir.

Washington büyüklüğünde bir alan yok olabilir

Rankin'in paylaştığı video simülasyonu, asteroidin olası çarpma noktasını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre, eğer bu gök cismi dünyaya çarparsa, ortaya 8 megatonluk bir patlama çıkacak. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 343 kat büyük bir yıkım anlamına geliyor.

Patlamanın, Washington DC kadar büyük bir alanı yok edebileceği belirtiliyor.

Ay da risk altında

NASA'nın tehdit listesinde en önemli gök cisimlerinden biri olarak yer alan 2024 YR4, sadece Dünya için değil, Ay için de risk oluşturuyor.

Rankin'in hesaplamaları, asteroidin aya çarpma ihtimalinin yüzde 0,3 olduğunu ortaya koydu.

Atmosfere sahip olmayan ay, yaklaşık saatte 48 bin kilometre hızla çarpacak bu asteroidin etkisini doğrudan hissedecek. Bu durumda, aya 500 ila 2 bin metre çapında bir krater açılması bekleniyor.

NASA harekete geçti

ABD Uzay Ajansı NASA, 2024 YR4'ten gelebilecek tehdidi daha iyi anlamak için dünyanın en gücülü teleskopu James Webb'i kullanma karan aldı.

Bu teleskop, asteroidin büyüklüğünü ve potansiyel etkisini daha net ölçmek için kızılötesi cihazlarla incelemeler yapacak.

Bilim insanları: "Panik yapmaya gerek yok"

Asteroidin tehdidine dair tedirginlik oluşsa da Dr. Rankin, dünya için büyük bir risk olmadığını vurguluyor. "Bu asteroidin dünya için tehdit oluşturma ihtimali sadece yüzde 2,1. Şu an için endişelenmeye gerek yok" dedi.

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