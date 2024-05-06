2024 Türk-Macar Kültür Yılı: 100’üncü yılda 100 etkinlik

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği’nin eşgüdümünde tüm bir yıla yayılan kültürel diplomasi faaliyetleri, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı olmak üzere ülkemizin kurum ve kuruluşlarının önemli katkılarıyla gerçekleşiyor.

Yılın ilk dört ayında Türk kültürünü, sanatını ve mutfağını tanıtmak üzere Macaristan’ın dört farklı şehrinde düzenlenen 50 etkinlik toplamda 70 binden fazla kişiye ulaştı. Başkent Budapeşte’nin yanı sıra Veszprem, Szeged ve Tokaj şehirlerindeki konser, tiyatro, sergi, konferans ve söyleşi gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler arasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün sergilediği “Devlet Ana” ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu “Güldestan” gibi büyük ölçekli prodüksiyonların yanı sıra, dünyaca ünlü sanatçımız Ömer Faruk Tekbilek’in konseri de Macar kamuoyunun büyük beğenisi kazandı. Euro 2024’e katılma başarısı gösteren iki ülke futbol milli takımlarının Puskas Arena’daki dostluk müsabakası da Kültür Yılı’na farklı bir renk kattı.

Kültür Yılı’ının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan’ın Temmuz ayı itibarıyla AB Dönem Başkanlığı’nı devralacağını hatırlatarak “2024 Türk-Macar Kültür Yılı”nın ikinci yarısında Macaristan’ın diğer bölgelerine ağırlık vereceklerini ifade etti. Kültür Yılı takviminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri, IV. Murat Operası ve Refik Anadol’un dijital sergisi gibi büyük ses getirecek etkinlikler bulunuyor. Türk sanatçılar Budapeşte’deki etkinliklerin yanı sıra Debrecen, Pecs, Györ, Zigetvar, Miskolc ve Bugac gibi farklı şehirleri ziyaret edecekler.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nın açılışı, 18 Aralık 2023 tarihindeki Budapeşte ziyaretleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakanı Viktor Orban ile birlikte onurlandırdıkları bir gala etkinliğiyle yapılmıştı. Kapanış etkinliğinin ise sene sonunda ülkemizde icra edilmesi öngörülüyor.