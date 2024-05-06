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Dünya
AA 06.05.2024 11:40

Trump'ın Biden yönetimine "Gestapo" benzetmesi Beyaz Saray'ın tepkisini çekti

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut başkan Joe Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzetmesine tepki gösterdi.

Trump'ın Biden yönetimine "Gestapo" benzetmesi Beyaz Saray'ın tepkisini çekti

The Hill gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bates, "Başkan Biden, faşistlerin dehşet verici söylemlerini tekrarlamak, Neonazilerle öğle yemeği yemek ve cesur polis memurlarının hayatlarına mal olan çürütülmüş komplo teorilerini körüklemek yerine, şiddet içeren suçlarda son 50 yılın en büyük düşüşünü gösteren yaklaşımla, Amerikan halkını ortak demokratik değerlerimiz ve hukukun üstünlüğü etrafında bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

The New York Times, Trump'ın 4 Mayıs'ta Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin bağışçılarına yaptığı konuşmanın ses kayıtlarına ulaşmıştı. Gazetenin haberine göre, Trump, Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzetmişti.

Trump, hakkındaki davaların Biden yönetimi tarafından planlandığını öne sürerek, "Bu insanlar Gestapo hükümeti yönetiyorlar ve sahip oldukları tek şey bu. Onlara göre kazanmalarının tek yolu bu ve aslında bu onları öldürüyor ama beni rahatsız etmiyor." şeklinde konuşmuştu.

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