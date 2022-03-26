Birçok ülkeden mülteciye sığınma hakkı veren ABD'de 1980'lerde yıllık 250 bin seviyesinde olan mülteci kabul sınırı sonraki yıllarda hızla düştü. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde mülteci kabul sınırı 18 bine kadar indi.

Ocak 2021'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden mülteci kabul sınırını 62 bin 500'e çıkarsa da 2021'de ABD'ye sadece 11 bin 411 mülteci kabul edildi. Bu yıl, ABD'nin en az mülteci kabul ettiği yıl olarak da kayıtlara geçti.

Biden yönetiminin görevindeki ikinci yılında ise Ukrayna savaşı patlak verdi. "Ukraynalılara kucak açmalıyız" söylemini dillendiren Biden, 24 Mart 2022'de Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında ABD'nin 100 bin Ukraynalıyı kabul edeceğini duyurdu.

ABD tarihine bakıldığında ise ülkenin kriz dönemlerinde belirli ülkelerden mülteci kabul ettiği ancak bu krizlerin hiçbir döneminde 100 bin rakamına yaklaşamadığı göze çarpıyor.

AA muhabiri, kamuya açık kaynaklardan ABD'nin Irak, Suriye, Myanmar, Afganistan, ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden kabul ettiği mülteci verilerini derledi.

Irak işgali

ABD'nin 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından işgal ettiği Irak'tan o tarihten bu yana 120 bin kişi ABD'ye yasal yollarla erişim sağladı.

ABD yönetimi Şubat 2007'de Birleşmiş Milletler ile ortak şekilde binlerce Iraklı mülteciyi ülkeye kabul etmek için bir program başlattı. Söz konusu program kapsamında 2007 sonuna kadar ülkeye en az 5 bin Iraklı kabul edilmesi planlanıyordu ancak bu sayı 2007'de sadece 133 ile sınırlı kaldı.

Daha sonraki yıllarda da Irak'tan ABD'ye mülteci girişleri devam etti.

ABD en çok Suriyeli mülteciyi 2016'da kabul etti

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ise ülkeden kaçan milyonlarca insan başka ülkelerde güvenli bir hayat arayışına girdi.

Savaşın başlamasının ardından 2012'de 31, 2013'te 36, 2014'te 105, 2015'te 1683 mülteci kabul eden ABD yönetimi 2015'de daha fazla Suriyeli mülteci kabulüne başlanacağını duyurdu ve 2016, 12 bin 587 kişi ile ABD'nin en çok Suriyeli mülteci kabul ettiği yıl oldu.

ABD'nin bugüne kadar kabul ettiği Suriyeli mülteci sayısı ise 20 bin civarında .

Afganistan'dan en çok mülteci 2021'de geldi

Öte yandan ABD Afganistan işgalini başlattığı 2001'den, Afganistan'dan çıktığı 2021'e kadar geçen 20 yılda yaklaşık 90 bin Afgan mülteci aldı.

ABD Afganistan'dan düzenlediği tahliye operasyonlarında ise Afganistan'dan çıkardığı 68 bin Afgan'ı ABD'deki askeri üslere yerleştirdi. Bu kişilere şu anda yasal statü kazandırılması için Amerikan hükümetinin çalışmaları sürüyor.

ABD'de son 10 yılda en çok mülteci Myanmar'dan geldi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı mülteci kabullerine ilişkin en son detaylı raporunu 2020'de yayımladı.

Bu rapora göre 2010 ile 2020 yıllarında ABD'ye kabul edilen toplam 600 bin mültecinin 125 binini Myanmarlılar oluşturuyor.

Myanmar hükümetinin ülkedeki dini azınlıklara uyguladığı baskı politikası nedeniyle birçok Myanmarlı Hristiyan ABD'ye sığındı.

ABD'nin 2010-2020 döneminde en çok mülteci aldığı ülkeler sıralamasında Myanmar'ı 109 bin 412 ile Irak, 77 bin 409 ile Butan, 70 bin 447 ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 22 bin 573 ile İran, 22 bin 163 ile Suriye, 20 bin 20 ile Küba, 19 bin 237 ile Ukrayna, 18 bin 22 ile Eritre takip ediyor. Ülkeye bu dönemde giren mültecilerden yaklaşık 62 bini ise diğer ülkelerden gelen kişilerden oluşuyor.