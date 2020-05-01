Haber Giriş: Kaynak: AA
2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
[Fotoğraf: AA]
İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nın kasım ayına ertelendiği açıklandı.
Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021'in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı vurgulandı.
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