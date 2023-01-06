İsrail merkezli siber güvenlik izleme şirketi Hudson Rock'ın kurucu ortağı Alon Gal, LinkedIn'de ihlalin çok sayıda bilgisayar korsanlığına, hedefli kimlik avına ve kimlik ifşalarına yol açacağını yazdı.

Gal, veri ihlali için "gördüğüm en önemli sızıntılardan biri" dedi.

Twitter, Gal'in sosyal medyada ilk olarak 24 Aralık'ta paylaştığı rapor hakkında yorum yapmadı ve o tarihten bu yana ihlalle ilgili soruları yanıtlamadı.

Twitter'ın sorunu araştırmak veya düzeltmek için adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Reuters, forumdaki verilerin gerçek olup olmadığını ve Twitter'dan gelip gelmediğini bağımsız olarak doğrulayamadı.

İhlal bildirim sitesi Have I Been Pwned'in yaratıcısı Troy Hunt, sızan verileri inceledi ve Twitter'da "hemen hemen tarif edildiği gibi" göründüğünü söyledi.

İhlalin arkasındaki bilgisayar korsanlarının kimliğine veya konumuna dair ipucu elde edilemedi.