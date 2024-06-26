2 ülke Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini istedi

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında Lübnan ile ilgili seyahat uyarıları güncellendi.

Alman vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Alman vatandaşlarına acilen Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

Gerilimin daha da artmasının Refik Hariri Havalimanı'ndaki hava trafiğinin tamamen durmasına da yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumda Lübnan'ı hava yoluyla terk etmenin mümkün olmayacağı kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedekilerin hala uçak seferleri varken acilen oradan ayrılmaları istendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 435 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a sürdürdüğü saldırıların toplam bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 435 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının da 92 bin 228 kişiye ulaştığı kaydedildi.

İsrail fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi ajansının haberine göre, İsrail güçleri, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldı. İsrail topçu birlikleri ve savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı vurdu.

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 ev yıkıldı. İsrail topçu birlikleri, Kefr Kila bölgesini de hedef aldı.

Saldırıda yerleşim yerleri hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, hafta başında da, El- Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesini, yasaklı beyaz fosfor bombasıyla hedef almıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz. AB de bundan etkilenecektir. AB, Güney Lübnan'da barış ve istikrarın korunmasında Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nü (UNIFIL) desteklemektedir” açıklamasını yapmıştı.