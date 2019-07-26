Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında.

Geçtiğimiz gün, Almanya, Belçika ve Fransa'da sıcaklık rekorları yeniden kırıldı.

Aşırı sıcakların İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı.

Avustralya’dan The Climate Emergency Declaration (Cedamia) adlı kuruluş, hangi ülkelerin hangi bölgelerinde iklim acil durumu ilan edildiğini Google Maps üzerinden haritalandırdı.

Acil durum ilan edilen ülkeler arasında Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Çekya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve ABD bulunuyor. Bu ülkelerden Arjantin, İrlanda ve Portekiz’in tamamında iklim acil durumu ilan edildi.

Acil durum ilan edilen bölgelerdeki toplam nüfus 160 milyon. Bunların 47 milyonu Birleşik Krallık'ta yaşıyor.

İngiltere’de şu anda nüfusun yaklaşık yüzde 64’ü, Yeni Zelanda'da yüzde 70'i, İsviçre'de yüzde 24 ve İspanya'da yüzde 16'sı iklimsel bir acil durum ilan edilen bölgelerde yaşıyor.

Kaynak: CEDAMIA