Türkiye'nin önemli savunma sanayii şirketlerinden ROKETSAN, kendi alanında dünyanın en prestijli listesi kabul edilen Defence News Top 100'e 2017'de 98. sıradan girmişti.

Şirket, savunma sanayii cirosunu yüzde 39 artırırken, bu yıl listedeki yerini 7 basamak geliştirerek 89'uncu sıraya ulaştırdı.

ROKETSAN'ın yazılı açıklamasında, Genel Müdür Selçuk Yaşar'ın şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Şirket olarak bu yıl dünyanın ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında bulunan 4 Türk firmasından biri olmanın gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. 2 bin 700'ü aşan kalifiye personelimiz, yenilikçi yaklaşımımız, Ar-Ge ve uzaya bağımsız erişim için yürüttüğümüz çalışmalar ile millileşme ve uluslararası sektördeki konumumuzu güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek yıllarda da geliştirmekte olduğumuz yüksek teknolojili milli ürünlerimiz sayesinde savunma sanayisine daha büyük katkıda bulunarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA