Dünya
17 yıldır İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli serbest kaldı16 Ocak 2020 Perşembe 00:17 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 00:22
İsrail, 2003 yılında gözaltına alıp ardından tutukladığı Filistinli Ala Şehade Ebu Cezer'i 17 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest bıraktı.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan (Erez) geçerek Gazze'ye giden 43 yaşındaki Ebu Cezer, ailesi ve sevenleri tarafından karşılandı.
İsrail askerleri, Ebu Cezer'i 2003 yılında "Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayı'na mensup olma" ve "İsrail aleyhine operasyonlara katılma" suçlamalarıyla gözaltına almıştı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
Kaynak: AA
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