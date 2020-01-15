Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı15 Ocak 2020 Çarşamba 23:59 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 00:03
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktanın vurulduğu bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir noktayı vurdu.
İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede hasar meydana geldi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 4 roket fırlatıldığı, 2'sinin havada imha edildiği iddia edildi.
Kaynak: TRT Haber