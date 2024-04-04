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Dünya
BBC 04.04.2024 07:25

159 kedi besleyen Fransız çiftin evcil hayvan beslemesi yasaklandı

Fransız bir çift, düzinelerce hayvanı kötü koşullar altında tutmaktan dolayı bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

159 kedi besleyen Fransız çiftin evcil hayvan beslemesi yasaklandı

Nice'li çift, 80 metrekarelik dairelerinde 159 kedi ve yedi köpek besliyordu.

Geçen yıl hayvanların pislik içinde yaşadığı, birçoğunun susuz kaldığı, yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu veya parazitlerle enfekte olduğu keşfedildi.

Hakim, çiftin hayvanlara uygun şekilde bakmadığını söyledi.

68 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkekten oluşan çifte, evcil hayvan beslemeleri de kalıcı olarak yasaklandı.

Hayvan hakları hayır kurumlarına da 150 bin eurodan fazla ödeme yapmaları emredildi.

Kedi ve köpeklerden bazıları sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle daha sonra öldü.

Müfettişler banyoda en az iki kedi ve iki köpeğin cesedini buldu.

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