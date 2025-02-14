11 bin yıl önce patlayan Süpernova hala göz kamaştırıyor

Evrenin derinliklerinde gerçekleşen devasa bir patlama, gökyüzünde ince detaylarla örülü bir sanat eseri bıraktı.

Ölmekte olan bir yıldızın ardından oluşan bu renkli gaz iplikçikleri, yok oluş ve yeniden doğuşun kozmik hikâyesini anlatıyor. Şok dalgaları, yıldızlararası gazı şekillendirerek ışık saçan desenler oluşturuyor.

Vela Takımyıldızı, güney yarımkürede çıplak gözle rahatça görülebiliyor. Ancak sahip olduğu etkileyici güzelliklerin büyük bir kısmı gizli kalıyor.

Bu güzelliklerden biri de 11 bin yıl önce patlayan devasa bir yıldızın geride bıraktığı Vela Süpernova Kalıntısı.

ESO’nun Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde bulunan VLT Survey Teleskobu (VST) tarafından çekilen bu görüntü, o büyük patlamanın yalnızca küçük bir bölümünü gösteriyor.

Görüntüde, pembe ve turuncu renkli gaz iplikçikleri, geniş ve alev gibi parlayan kanatlara sahip hayali bir kuşu andırıyor.

Parlayan pembe yıldız ise adeta bu kozmik kuşun gözü gibi duruyor. Arka planda ise sayısız yıldız parıltısıyla bu eşsiz manzaraya eşlik ediyor.

Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonuna geldiklerinde süpernova olarak patlıyor ve dış katmanlarını uzaya saçıyor.

Bu patlamalar, çevredeki gazın sıkışmasına ve şekillenmesine neden olan şok dalgaları oluşturuyor.

İşte bu sayede gökyüzündeki bu büyüleyici desenler ortaya çıkıyor ve evrenin sonsuz döngüsünde yeni yıldızların oluşmasına katkı sağlıyor.