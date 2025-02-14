Açık -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 14.02.2025 07:31

11 bin yıl önce patlayan Süpernova hala göz kamaştırıyor

Güney gökyüzünde gizlenen Vela Takımyıldızı, 11 bin yıl önce meydana gelen bir süpernova patlamasının etkileyici kalıntılarını barındırıyor. Avrupa Güney Gözlemevi’ne (ESO) ait VLT Survey Teleskobu tarafından kaydedilen bu büyüleyici görüntü, pembe ve turuncu iplikçiklerin oluşturduğu görkemli bir kozmik dansı gözler önüne seriyor.

11 bin yıl önce patlayan Süpernova hala göz kamaştırıyor

Evrenin derinliklerinde gerçekleşen devasa bir patlama, gökyüzünde ince detaylarla örülü bir sanat eseri bıraktı.

Ölmekte olan bir yıldızın ardından oluşan bu renkli gaz iplikçikleri, yok oluş ve yeniden doğuşun kozmik hikâyesini anlatıyor. Şok dalgaları, yıldızlararası gazı şekillendirerek ışık saçan desenler oluşturuyor.

Vela Takımyıldızı, güney yarımkürede çıplak gözle rahatça görülebiliyor. Ancak sahip olduğu etkileyici güzelliklerin büyük bir kısmı gizli kalıyor.

Bu güzelliklerden biri de 11 bin yıl önce patlayan devasa bir yıldızın geride bıraktığı Vela Süpernova Kalıntısı.

11 bin yıl önce patlayan Süpernova hala göz kamaştırıyor

ESO’nun Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde bulunan VLT Survey Teleskobu (VST) tarafından çekilen bu görüntü, o büyük patlamanın yalnızca küçük bir bölümünü gösteriyor.

Görüntüde, pembe ve turuncu renkli gaz iplikçikleri, geniş ve alev gibi parlayan kanatlara sahip hayali bir kuşu andırıyor.

Parlayan pembe yıldız ise adeta bu kozmik kuşun gözü gibi duruyor. Arka planda ise sayısız yıldız parıltısıyla bu eşsiz manzaraya eşlik ediyor.

Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonuna geldiklerinde süpernova olarak patlıyor ve dış katmanlarını uzaya saçıyor.

Bu patlamalar, çevredeki gazın sıkışmasına ve şekillenmesine neden olan şok dalgaları oluşturuyor.

İşte bu sayede gökyüzündeki bu büyüleyici desenler ortaya çıkıyor ve evrenin sonsuz döngüsünde yeni yıldızların oluşmasına katkı sağlıyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Arabanız enerji israf ediyor ve bilim insanları buna bir çözüm buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Hafta sonu hava nasıl olacak?
08:21
Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi
07:58
Samanyolu’nun iki katı genişliğinde, türünün en büyük gök cismi keşfedildi
07:52
Apple, Çin’de yapay zeka hizmetleri için Alibaba ile anlaştı
07:44
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bulunduğu uçak, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndü
07:42
Yakın bir yıldız sisteminde yaşama elverişli gezegen keşfedildi
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ