Haber Giriş: Kaynak: İHA
100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüsün çıkış bölgesi olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan 100 yaşındaki bir Çinli, koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.
Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.
Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Wuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.
Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.
Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.
Etiketler: çin wuhan koronavirüsSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 09:11
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