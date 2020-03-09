Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeniden füze denemesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı açıklandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin, Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.
Çoklu füze fırlatma sistemini içeren bir tatbikatın parçası olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, füzelerin yaklaşık 50 kilometre yüksekliğe ulaşarak 200 kilometreye yakın mesafe katettiği vurgulandı.
Füzelerin türüne ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki gelişmelerin izlendiği kaydedildi.
Kuzey Kore, 2 Mart’ta, doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlemişti.
Etiketler: Kuzey Kore Doğu Denizi füze denemesiSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 06:46
Sıradaki Haber
Çin’de koronavirüs son 24 saatte 22 can daha aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz