Şimdiye kadar görülen ilk kara deliğin geliştirilmiş yeni görüntüsü yayınlandı

2017'de Event Horizon Telescope (EHT), yakındaki bir galaksinin merkezindeki bir kara delik olan M87 hakkında veri topladı.

Bu veriler, iki yıl sonra "bulanık, turuncu" bir çörek gibi görünen kara deliğin görüntüsünü oluşturmak için kullanıldı.

Şimdi, bilim insanları bu görüntüyü geliştirmek ve ilk kez görülen kara deliğin tam çözünürlüklü bir resmini üretmek için yapay zekayı kullandı.

Bilim insanları kara deliğin daha da iyi bir görüntüsünü vermenin yanı sıra, bunun gizemli, yoğun ve büyük kütleli nesneler hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini umuyorlar.

Institute for Advanced Study'den baş yazar Lia Medeiros yaptığı açıklamada, "Yeni makine öğrenimi tekniğimiz PRIMO ile mevcut dizinin maksimum çözünürlüğünü elde edebildik. Kara delikleri yakından inceleyemeyeceğimiz için, bir görüntünün ayrıntısı, onun davranışını anlama yeteneğimizde kritik bir rol oynuyor." dedi.