İo, Güneş Sistemi'nin volkanik olarak en faal uydusu. Uyduda sürekli gaz ve lav püskürten yanardağlar var.

Juno, 80 bin kilometre mesafeden İo'nun lavlarla kaplı yüzeyinin çarpıcı fotoğraflarını geçti.

Uzay aracının gelecek yıl İo'ya 1.500 kilometre kadar yaklaşması planlanıyor.

[Fotoğraf: NASA]

3 bin 600 kilometre çapındaki uydunun en son benzer görüntüleri 20 yıldan uzun bir süre önce çekilmişti.

BBC'ye konuşan Juno araştırma ekibinin başkanı Prof. Scott Bolton, "Volkanlar ve lav akışını anlamaya çalışma ve bunları haritalandırmanın yanında bir dizi hedefimiz daha var" dedi:

"Aynı zamanda yerçekimi alanına bakacağız ve İo'nun iç yapısını anlamaya çalışacağız. Tüm bu volkanları yaratan magma küresel bir okyanusu mu oluşturuyor, yoksa bunlar bağımsız yapılar mı görmek istiyoruz."

Juno misyonu için şimdi bir anlamda eğlence zamanı. Zira Juno'nun Jüpiter'e gönderilme amacı gezegenin kökenini ve evrimini araştırmaktı.

Ama Juno, Jüpiter'in dört ana uydusu Callisto, Ganymede, Europa'dan sonra şimdi de İo'da gözlem yapacak.