NASA, teleskoplarıyla süpernova kalıntısındaki "Yeşil Canavar"ın izini sürüyor

NASA'nın internet sitesine göre son çalışma, James Webb Uzay Teleskobu'nun Cas A'ya dair verilerini inceleyen bilim insanlarının Nisan 2023'te keşfettiği "Yeşil Canavar" adındaki yapıyı çözmeye yardımcı oldu.

Yeşil Canavar'ı tanımak isteyen bilim insanları, Chandra Gözlemevi'nin X-ışınları, James Webb Uzay Teleskobu ve kısmen Spitzer Uzay Teleskobunun kızılötesi ile Hubble Uzay Teleskobu'nun görülebilir ışık görüntüleme sistemleriyle Cas A'yı yakından inceledi.

For the first time scientists have combined the powers of @NASA's Chandra & Webb Space Telescopes to study the famous supernova remnant Cassiopeia A, helping to solve the mystery behind the remnant's "Green Monster": https://t.co/ycBcpEnNxL #AAS243 pic.twitter.com/TSN8NOmEOr