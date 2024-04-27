Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.04.2024 09:34

D-130 kara yolunun Gölcük kesimi, devrilen akaryakıt yüklü tanker nedeniyle ulaşıma kapandı

Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Dörtyol mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

D-130 kara yolunun Gölcük kesimi, devrilen akaryakıt yüklü tanker nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]

Üst geçidin ayağını çarparak devrilen tankerin dorsesi, park halindeki 4 araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

D-130 kara yolunun Gölcük kesimi, devrilen akaryakıt yüklü tanker nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit ve Yalova istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, sahil kesimine yönlendiriliyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
El freni çekilmeyen araç kaldırıma çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
10:09
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
10:12
İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi
09:41
El freni çekilmeyen araç kaldırıma çıktı
09:43
Kilis'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
09:31
Yeni haftada veri gündemi yoğun
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi
İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ