Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 08:07Son Güncelleme: Kaynak: DailyMail
NASA Kuzey Işıkları'nın uzaydan görüntüsünü paylaştı
[Fotoğraf: Twitter/@Space_Station]
Amerikan Uzay Ajansı NASA, uzaydan Kuzey Işıkları'nın hızlandırılmış görüntüsünü paylaştı.
Görüntü, bir NASA astronotunca, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) kaydedildi.
ISS'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntü, 100 binden fazla görüntülenme aldı.
This time-lapse video shows an orbital pass above an aurora-draped Indian Ocean all the way to a moonlit Coral Sea east of Australia. pic.twitter.com/U5pGdtdRvD— International Space Station (@Space_Station) September 5, 2022
Söz konusu görüntüler, Güneş fırtınalarından gelen parçacıkların, Dünya atmosferinde gazlara çarpması sonucu oluşuyor.
Etiketler: NASA
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