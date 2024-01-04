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Dünya Dışı
Sciencealert 04.01.2024 06:43

NASA, Jüpiter'in Uydusu Io'nun en yakın görüntüsünü yakaladı

NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Io'ya 20 yıldan fazla bir süredir herhangi bir uzay aracının ulaşamadığı kadar yaklaştı. NASA, Juno'nun Jüpiter'in uydusunun bin 500 km üzerinde uçtuğunu duyurdu.

NASA, Jüpiter'in Uydusu Io'nun en yakın görüntüsünü yakaladı
[NASA]

Uzay aracının renkli görüntüler çeken JunoCam cihazı, Güneş sistemimizdeki volkanik açıdan en aktif gezegen gövdesi olan Io'nun altı fotoğrafını çekti.

Juno'nun bilimsel araçlarının, uçuş sırasında Io hakkında büyük miktarda ek veri toplaması bekleniyor.

NASA[NASA]

Juno'nun baş araştırmacısı Scott Bolton yaptığı açıklamada, "Juno bilim ekibi, bu uçuştan elde edilen verileri önceki gözlemlerimizle birleştirerek, Io'nun yanardağlarının nasıl değiştiğini inceliyor. Ne sıklıkta patladıklarını, ne kadar parlak ve sıcak olduklarını, lav akışının şeklinin nasıl değiştiğini ve Io'nun aktivitesinin Jüpiter'in manyetosferindeki yüklü parçacıkların akışıyla nasıl bağlantılı olduğunu arıyoruz." dedi.

NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'i incelemek amacıyla 5 Ağustos 2011'de Dünya'dan fırlatıldı.

4 Temmuz 2016'da gaz devinin yörüngesine girdi.

O zamandan bu yana, Jüpiter'in atmosferi ve iç kısmı ile uyduları hakkında veri topladı. 

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