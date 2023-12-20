NASA, 31 milyon kilometre öteden Dünya'ya kedi videosu gönderdi

NASA'nın, Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) projesi kapsamında 11 Aralık'ta uzay aracından gönderdiği video, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Palomar Rasathanesi'ndeki Hale Teleskobu'na 101 saniyede ulaştı.

Kedinin ultra yüksek çözünürlüklü videosu gönderilirken, Psyche'yle rasathane arasındaki mesafe, Dünya'yla Ay arasındaki mesafenin 80 katıydı.

Uzay çalışmalarında üzerinde en fazla çalışılan alanlardan biri de asteroidler. Bu uzay cisimleri, evrenin ve yaşamın kökeni hakkındaki sorulara cevap verebilir.



Ancak hedef sadece uzay bilimi değil.

Asteroidler üzerindeki yüz binlerce katrilyon dolarlık madenler... ☄️???? pic.twitter.com/iyzVsVaFt6 — TRT HABER (@trthaber) September 25, 2023

Sarmanın koltukta otururken kırmızı bir lazeri kovaladığı 15 saniyelik video, Kaliforniya'nın Pasedena şehrindeki NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) canlı yayımlandı.

CNN'in aktardığına göre böylelikle NASA ilk kez derin uzaydan lazerle video yayımlamış oldu.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, videonun başarılı şekilde gönderilmesinin, gelecekteki veri aktarımı ihtiyaçları için optik iletişim sistemlerini geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Melroy, bu teknoloji için "Sürekli ilerlemesini ve gelecekteki gezegenler arası görevlerde iletişim yöntemlerimizi kökten dönüştürmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.