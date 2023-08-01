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Dünya Dışı
AA 01.08.2023 17:15

NASA bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından sinyal aldı

NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" uzay aracından günler sonra sinyal aldıklarını duyurdu.

NASA bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından sinyal aldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yaptığı yazılı açıklamada, NASA'nın dünya genelindeki dev radyo antenleri topluluğu olan "Deep Space Network (Derin Uzay Ağı)" üzerinden Voyager 2'nin halen "hayatta" olduğuna dair sinyaller aldıklarını belirtti.

Söz konusu gelişmenin "ruhlarını neşelendirdiğini" belirten Dodd, ABD'nin Caliornia eyaletindeki Jet Propulsion Laboratuvarındaki uzmanların Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürmeyi deneyeceğini kaydetti.

NASA Voyager 2'yi kaybetti: Yanlış komut anteni kaydırdı
NASA Voyager 2'yi kaybetti: Yanlış komut anteni kaydırdı

Dodd, bu komutun işe yaramaması durumunda, uzay aracının kendini resetlemesi için ekim ayına kadar beklemek zorunda olacaklarını aktardı.

Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.

NASA, Voyager 2'yi 1977'de uzaya göndermişti.

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