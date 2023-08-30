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Dünya Dışı
AA 30.08.2023 06:46

Hindistan'a ait uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbunda çeşitli elementlerin varlığını tespit etti

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracının, Ay'ın güney kutbunda muhtelif elementleri tespit ettiği ve kükürt varlığını doğruladığı açıklandı.

Hindistan'a ait uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbunda çeşitli elementlerin varlığını tespit etti
[Fotograf: AFP]

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nden (ISRO) uzay keşif aracının elde ettiği son bulgulara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uzay keşif aracının alüminyum, kalsiyum, krom, titanyum, manganez, oksijen ve silisyum elementlerini tespit ettiği aktarılırken, aracın "kükürt varlığını açık şekilde doğruladığı" duyuruldu.

ISRO Başkanı S. Somnath, uzay keşif aracının aynı zamanda Ay'ın atmosferini ve sismik aktiviteleri inceleyeceğini belirtti.

Açıklamaya göre ayrıca, keşif aracının rotası dün 4 metre genişliğinde bir kratere yaklaşmasıyla yeniden belirlendi.

Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştu

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

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