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Dünya Dışı
BBC 23.08.2023 07:36

Ay'a tarihi iniş için geri sayım başladı

Hindistan, bugün üçüncü ay misyonuyla tarih yazmayı planlıyor. Chandrayaan-3 uzay aracı görevini başarıyla yerine getirirse Hindistan, Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke olacak.

Ay'a tarihi iniş için geri sayım başladı

Planın ana hedeflerinden biri, bilim adamlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları avlamak.

Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekeşiyor.

İnişi izlemek için tıklayın

Başarılı olursa Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Bu ülkelerin hepsi ekvatora yakın bir yere indi.

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısız oldu; Ay yüzeyine düştü.

Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te.

Yörünge aracı, iniş aracı ve geziciden oluşan uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden havalandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (Isro) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, karnında Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor.

Ay'a olan yolculuk Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı.

Isro, inişin canlı olarak yayınlanması planlarını duyurdu ve okul çocukları da dahil olmak üzere milyonlarca insanın bu yayını izlemesi bekleniyor.

Isro şefi Sreedhara Panicker Somanath, Chandrayaan-3'ün başarılı bir yumuşak iniş yapacağından emin olduğunu söyledi.

Chandrayaan-2 kazasından elde edilen verileri dikkatle incelediklerini ve aksaklıkları düzeltmek için simülasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

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