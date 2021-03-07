Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya'ya 26 ışık yılı uzaklıkta gezegen keşfedildi
[Fotoğraf: Reuters]
Kütlesi Dünya'dan 2,5 kat büyük "Gliese 486b" adlı gezegenin uzayda yaşam arayışına ışık tutması bekleniyor.
Bilim insanları, Güneş sisteminin dışında yeni bir "öte gezegen" keşfetti.
Kütlesi Dünya'dan 2,5 kat büyük "Gliese 486b" adlı gezegen, Venüs'e benzetiliyor.
Gezegenin yüzey sıcaklığının yaklaşık 430 santigrat derece olduğu tahmin ediliyor.
Gök bilimciler öte gezegeni inceleyerek uzayda yaşam arayışında yeni bilgilere ulaşmayı umuyor.
Güneş Sistemi dışındaki gezegenler "öte gezegen" olarak tanımlanıyor. Bilim insanları bugüne kadar 4 binden fazla öte gezegen keşfetti.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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